'Bebé Trump gigante' se alzará por los cielos en protesta por visita del Trump real

. La siguiente escala de su gira europea será Reino Unido, donde a partir del jueves se reunirá con Theresa May y con Isabel II, y por último visitará Helsinki, donde el próximo lunes tiene prevista una reunión con Putin que ha despertado recelos entre la diplomacia.Una semana antes de su viaje, Donald Trump hizo unas declaraciones polémicas: "La Unión Europea es posiblemente tan mala como China, solo que más pequeña. Es terrible cómo nos tratan", dijo a propósito de la batalla comercial que mantiene con los países europeos. Donde Trump tampoco va a encontrar un trato precisamente amable será durante sus cuatro días en Reino Unido, ya queAunque Trump no tiene previsto pasar mucho tiempo en Londres -serán menos de 24 horas- la mayor movilización tendrá lugar el próximo viernes en la capital inglesa, a partir de las 14.00, hora local, con salida desde el edificio de la BBC en Portland Place y con una previsión de decenas de miles de manifestantes. Ese día, sin duda, el rey del carnaval será un globo de Trump de seis metros que sobrevolará Londres durante dos horas, tras haber recibido unas 30.000 libras a través de una plataforma de crowdfunding. Los promotores de la iniciativa describían a Trump en su página web como "un gran bebé cabreado, con un ego frágil y unas manos diminutas". En la misma página reconocen que, como han reunido más dinero del que necesitaban,La idea del globo se enfrentaba a un escollo importante: obtener la autorización municipal. Sin embargo, Sadiq Khan, el alcalde de la capital, ha reconocido por medio de un portavoz que apoya "el derecho a la protesta pacífica y que comprende que pueda tomar muchas formas". Recordemos queNo todo el mundo ha recibido la presencia del globo con simpatía. Según esta noticia de la BBC, ha habidoE incluso ha surgido una campaña en la misma plataforma de crowdfunding para la creación de otro globo con un bebé gigante, pero con la figura de Sadiq Khan, que ha recaudado incluso más dinero que el de Trump, con un total de casiEste "carnaval de protestas" no solo tendrá como escenario Parliament Square Garden, donde está previsto que se ubique el globo gigante de Trump, sino también otros lugares por los que tiene previsto pasar el presidente estadounidense. En la residencia del embajador estadounidense, por ejemplo,Otros barrios londinenses, así como otras ciudades británicas (especialmente en Escocia, donde Trump pasará el fin de semana), también han previsto sus propias movilizaciones.La expectación es tal que la policía británica no había puesto en guardia a tantos efectivos desde las revueltas callejeras que recorrieron el país en 2011.Las movilizaciones también han dado el salto al terreno digital. Más allá de la cuenta de Twitter que han creado los creadores del globo gigante de Trump, que supera los 20.000 seguidores, una página web,Las protestas digitales también han llegado al terreno musical. Según informa la revista musical NME, la canción "American idiot", de la banda estadounidense Green Day, lanzada originalmente en 2004 y dedicada en parte a George W. Bush, ha renacido en las listas de canciones más escuchadas gracias a la iniciativa de un grupo de Facebook que cuenta con más de 20.000 adhesiones.Eso sí, el éxito de Green Day aún no ha podido batir a "Three Lions", la canción que, 22 años después de su lanzamiento, se ha convertido en el himno de la selección inglesa en el Mundial de Rusia, y que ahora ocupa el número 1 de las listas.