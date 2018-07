Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A partir de mañana muchos usuarios de Twitter verán descender su número de seguidores. Durante los últimos años, la red social ha congelado decenas de millones de cuentas al detectar en ellas "cambios significativos en el comportamiento".. La novedad es que a partir de mañana todos esos avatares, que no se eliminarán de la plataforma, desaparecerán de la lista de seguidores de otros usuarios."Las cifras de seguidores son visibles para todo el mundo, se asocian a la credibilidad de una cuenta y son usadas como referencia de relevancia", aseguran fuentes de la tecnológica. Por ello, "en un ejercicio de transparencia" van a hacer que esos números sean "más precisos y fiables". "Queremos asegurarnos de que todos los usuarios pueden confiar en su cifra de seguidores", señalan."La mayoría de los usuarios verán una reducción de unos cuatro seguidores, pero otros con mayor número de followers pueden experimentar un descenso más significativo", señalan desde Twitter. No ofrecen datos del total de cuentas que se verán afectadas, pero indican que afectará al 6% del total de seguidores de la red social, que hoy suma 336 millones de usuarios en todo el mundo.Twitter quiere dejar claro que esas cuentas no son spam o bots (perfiles para la difusión masiva automatizada). "La principal diferencia es que fueron creadas por personas reales", explican. El problema es que no han podido confirmar que el los usuarios que las abrieron tienen aúna ellas.