La conductora del matutino "Hoy", Andrea Legarreta, anunció a través de sus redes sociales que es su cumpleaños.La actriz publicó una imagen de ella cuando era bebé, adornada con globos, pasteles y un "Happy Birthday" en grande.La imagen dice:"Un año más celebrando la vida... Celebrando MI vida... Ufff no pido NADA... Sólo agradezco... Cada instante... Cada persona... Cada sonrisa... Cada lágrima... Cada emoción que haya provocado brillo en mis ojos... Cada dolor... Cada alegría... Cada carcajada... Cada aventura... Cada lugar... Cada dolor en el alma... Cada aroma...Cada sabor... Cada caricia... Cada canción... Cada baile... Cada lección... Cada decisión, buena o equivocada... Cada maestro de vida... Gracias a los que ya no están... A los que se fueron... Gracias a los que están y se irán... (...)"La instantánea ya lleva más de 20mil me gusta y los comentarios en los que se le felicita a la conductora.