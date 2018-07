'Game of Thrones' ¡Nominado al Emmy!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El drama de fantasía "Game of Thrones" encabezó la lista de los nominados con 22 menciones para la 70 entrega del Emmy que le sigue a Saturday Night Live y Westworld con 21.La historia de fantasía y "Westworld" en esta ocasión compiten con "The Americans", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Stranger Things" y "This is Us" en la categoría de "Mejor Drama".La categoría equivalente en comedia está conformada por: "Atlanta", "Barry", "Black-ish", "Curb Your Enthusiasm", "Glow", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Silicon Valley" y "Unbreakeble Kimmy".Ryan Eggold y Samira Wiley fueron los actores que anunciaron las nominaciones.La 70 entrega de los Premios Emmy se realizará el día 17 de septiembre desde el Microsoft Theater, en Los Ángeles.