“Sabemos que es un proceso largo llegar a un mundial, viene gente joven de mucha calidad y muchas veces también uno es bueno cuando no estorba”, declaró.



“Tampoco hace falta estar yendo porque digan 'tienen que llamar a Carlos Vela', creo que el que se gane su lugar y el derecho, es el que va a estar ahí”, dijo, asegurando que el jugador que le toque ser convocado, lo tendrá que hacer de la mejor manera.

porque puede que no esté al 100% y porque habrá nueva generación de jugadores.pero aceptó que no es decisión de los jugadores, sino de los directivos.En 2010, el jugador se vio involucrado en una fiesta en Nuevo León, por lo que fue suspendido por seis meses, pero su regreso a la Selección Mexicana no fue hasta finales de 2014, perdiéndose el mundial de Brasil, decidiéndose hacer a un costado, señalando que respetaba el proceso de otros jugadores.