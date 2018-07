Enfrentar a México fue de gran ayuda para Croacia

2018-07-12 18:47:55 | EL UNIVERSAL

El técnico bosnio recordó el duelo que tuvieron ante el Tricolor antes de la Copa del Mundo Rusia 2018.

Foto: El Universal.



En Croacia todo era felicidad, hasta que se perdió con Perú en un amistoso antes de la Copa del Mundo. “Nos hizo analizar muchas cosas.



Jugar contra México nos hizo mejorar mucho, y dije estamos bien.



Contra Senegal y Brasil anamos detalles y aquí estamos”. En aquel partido, los croatas se impusieron 1-0 a México con anotación de Ivan Rakitic. Para México fue un día negro, Néstor Araujo se lesionó y no logró recuperarse para el Mundial.



Zlatko Dalic es creyente. Dicen que siempre lleva en el bolsillo derecho un rosario y que antes de cada juego reza, reza mucho...



Pero al nal lo que vale, más allá de su fe, es su método de entrenar... Y Dalic no dene en forma clara para todos. “Creo en mis propias ideas. Investigo mucho, observo mucho, y saco mis propias conclusiones”.



Llegó a dirigir a Croacia en tiempos de crisis, cuando el equipo estaba casi fuera del Mundial.



“Me pusieron en la mesa un contrato y ni siquiera lo miré, les dije estoy listo y fuimos por el boleto. Me topé con los jugadores en el aeropuerto para viajar a Grecia (a jugar la repesca). Ganamos y entonces me senté a ver el contrato” recordó.