Diez meses después de dar a luz, Serena regresa a una final

Diez meses después de dar a luz, la antigua N.1 del mundo Serena Williams se clasificó este jueves para su décima final de Wimbledon al pasar por encima de la alemana Julia Görges (13ª) en dos sets (6-2 y 6-4), y jugará por el título contra otra germana, Angelique Kerber (10ª).

La estadounidense de 36 años buscará el sábado su octavo título en Londres, que sería el 24º Grand Slam de su carrera, lo que le permitiría igualar el récord absoluto de la australiana Margaret Court.

Like she's never been away.@serenawilliams beats Julia Goerges 6-2, 6-4 to reach her 10th singles final at #Wimbledon pic.twitter.com/2oJhZO8b62