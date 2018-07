“He visto una serie de incumplimientos, por lo cual considero que no es viable, no en este momento, no en este trienio, creo que nos vamos a ir negando este tema del incremento a la tarifa".

pues no se puede llevar a cabo esta acción y además, los análisis de costos están en el promedio de otros municipios del estado, por lo que daría un rotundo no.

El incremento de tarifa del transporte público es inviable, pues los concesionarios no han cumplido con los compromisos para mejorar el servicio, señaló Susana Bermúdez Cano, regidora del PAN y presidenta de la Comisión de Reglamentos.Refirió que, entre otras acciones que darían mayor efectividad al servicio para los irapuatenses.Bermúdez Cano indicó que los concesionarios del transporte público debe apostar por la mejora de condiciones en todos los aspectos, cumplir con los requisitos de seguridad para que“Tenemos que respaldar al ciudadano y decir que no haya aumento hasta que se mejore este servicio de manera integral (...); el punto es que se debe primero regularizar las concesiones, no se puede con un servicio así deficiente, no se puede avanzar”, dijo.Destacó que en caso de que ante el Ayuntamiento se presente una propuesta de incremento al costo del pasaje, votará en contra,