Se dicen despreocupados ante proceso de impugnación

El proceso de impugnación que inició la candidata de Morena a la Presidencia Municipal, Irma Leticia González Sánchez no preocupa al alcalde electo, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien aseguró que no habrá consecuencias graves.Refirió que el planteamiento que Morena hace no evoca a la elección ni a cuestiones de partido, sino a la integración del Consejo Municipal Electoral, pero que al ser terceros interesados, deberán dar una respuesta a dicha impugnación.“La voluntad de la ciudadanía tiene mano sobre cualquier otro argumento, entonces no nos preocupa la verdad, hemos sido muy cuidadosos durante la campaña en el tema de topes, de no uso de recursos públicos, etcétera, así que no nos preocupa, sin embargo, es un tema que hay que atender”, dijo.El Alcalde electo señaló que los abogados del PAN ya trabajan para responder la impugnación, aunque no sean señalados directamente, pues con más de 31 mil votos de diferencia, el resultado de la elección es claro.“No tenemos ninguna duda o temor de que esto se de de la mejor forma”, finalizó.Ortiz Gutiérrez indicó que no prevé que existan problemáticas con las nuevas legislaturas donde Morena tiene mayoría, pues confían en los representantes de su partido y que el trabajo se lleve de la mejor manera.“Tendremos que hacer la labor y el trabajo político a través de nuestros propios diputados, senadores y del propio Gobernador, espero que la forma de vernos a Guanajuato sea de manera institucional y no política, eso esperamos del próximo Presidente y del próximo Congreso”, finalizó.