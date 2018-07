Bajan casos de violencia en niños

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En un 30% se ha disminuido el índice de niños y adolescentes con problemáticas de violencia.Así lo dio a conocer el director de Proximidad Social, Julio César González Borja, quien señaló que el comité de prevención contra la delincuencia y violencia en menores y adolescentes sigue trabajando dentro del programa de actividades en colonias para brindar ayuda a niños y jóvenes con estas problemáticas.González Borja dijo que en dos semanas más se realizará un foro donde participarán padres de familia de los menores infractores que han sido remetidos.“El año pasado se le aposto al tema de comunidades y en esta ocasión en colonias, donde se están buscando más proyectos, en el tema de menores es un seguimiento paulatino el que se está dando, nos preocupan niños y adolescentes porque en dos o tres años darán el impacto, en años más y pueden dar un cambio en su aspecto y pueden detonar en violencia y delincuencia”, señaló.Al respecto, regidores opinaron que se debe seguir trabajando en estas actividades.“No se debe dejar de atender tanto a niños y adolescentes de calle, aunque corresponde directamente al DIF, se están realizando trabajos continuos para alejarlos de las calles y evitar la violencia dentro del núcleo familiar”, refirió la regidora Cecilia Vázquez García.Por su parte, la regidora priísta Sharon Orozco dijo desconocer trabajos realizados por el Ayuntamiento para combatir la violencia en los menores.“Ahora que estuve buscando una diputación, una de mis propuestas era tocar puertas para convencer a todos mis compañeros de que hiciéramos la comisión de niña, niños y adolescentes en el estado que aún no existe, apenas en el 2014-2015 se hizo el reglamento ya que no existía en el Guanajuato, pero podemos empezar desde el municipio y esto es algo que si no voy a poder proponerlo allá (...) para que se empiece a estudiar con lupa y al existir estos trabajos deben de empezar a mover cifras, investigaciones y sobre todo dar solución”, comentó Orozco Chávez.Asimismo, el Diputado Local electo por el Distrito XII del PAN, Víctor Zanella Huerta opinó que “en este tema de la violencia tiene que existir la prevención desde las adicciones y de cómo prevenir que estos niños y jóvenes caigan en manos de la delincuencia, pero también seguir realizando programas para prevenir que no caigan en la droga, el alcohol, esto realizando programas de cultura, de educación, deporte y activarlos para que tengan un plan de vida” refirió.