Se une al Cabildo irapuatense Arturo Contreras

Arturo Contreras Hernández tomó protesta como Regidor de la fracción del PRI, después de que el Regidor propietario, David Muñoz Torres tomará la decisión de extender de forma indefinida la licencia que solicitó.Tras la contienda electoral, en la que Muñoz Torres buscó la Diputación Local por el Distrito XI, dio a conocer que no regresaría al Ayuntamiento, por lo que fue necesario llamar a su suplente, cuyo ingreso fue aprobado por unanimidad.Arturo Contreras Hernández actualmente funge también como dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Irapuato, por lo que aseguró que en los pocos meses que estará en el cargo, buscará el beneficio de los habitantes de comunidades rurales.“Trataremos de servir a la gente del campo y la ciudad, a cualquier ciudadano que necesite el apoyo de su servidor lo va a tener, en cuestiones de Ayuntamiento veremos si nos dan el encargo de alguna Comisión y si no, estaremos pendientes de apoyar”, dijo.El Regidor priísta se dijo preparado para afrontar este cargo, el cual representa una oportunidad para servir a los ciudadanos, y buscar mejores condiciones para Irapuato, pues considera que la actual administración ha dejado en el olvido a los habitantes del campo.“No vemos que haya el desarrollo pleno, veremos qué acciones o proyectos tiene la administración 2015-2018, aunque está a punto de cerrar, pero vemos que hacen falta muchas cosas en las comunidades, hace falta mucho apoyo para los productores, no es suficiente”, puntualizó.