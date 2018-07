'Transforman' el mundo con proyectos altruistas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Jóvenes irapuatenses podrán participar en diversos proyectos altruistas gracias a las convocartorias que lanza Educafín cada año.Rehabilitará parque en AlemaniaAndrés Enrique Moreno Piñón de 20 años, estudiante de Ingeniería Electromecánica en sexto semestre del ITESI Plantel San Felipe fue seleccionado por la convocatoria 'Manos por el Mundo' para viajar a Alemania y rehabilitar un parque además de fomentar el deporte y la cultura mexicana en niños.Destacó que la convocatoria cubre el 50 por ciento de los gastos.“Es un pequeño bosque. Es como una cabaña de hospedaje, el kinder está a unos 10 minutos y las actividades para hablar de la cultura de los paises y deportivas se realizarán en la casa donde nos vamos a hospedar”, manifestó.Restaurará jardín en FranciaPor otro lado Edgar Gonzalo Martínez Romero de 22 años, estudiante de Ingeniería Industrial en ITESI San Felipe, tendrá la oportunidad de viajar a Francia.“Voy a realizar mi proyecto en un pueblo de Francia que está como a 4 horas de París. En ese lugar está una pequeña plaza central con jardines y ha decaído su estado, hemos sido seleccionados para restaurar el jardín”, dijo.Explicó que Educafín lanzó una convocatoria basada en la trayectoría académica, social y tecnológica de los estudiantes.“Yo tenía el perfil y califiqué, fueron mil personas las que participaron y quedaron alrededor de 450”, recordó.Por últimó explicó que este tipo de actividades que impulsan el cuidado del medio ambiente son fundamentales en el desarrollo de jóvenes que estudian carreras relacionadas con la industria.“Fui seleccionado con los mil participantes, por la perseverancia y los proyectos de índole social y prevención contra el delito que he realizado en San Felipe, hemos recaudado botellas y con el fondo obtenido ayudamos a familias de una comunidad aledaña a San Felipe y con Greenpeace hemos realizado conferencias primeramente en ITESI para hablar de las compañías que hacen plásticos”Andrés MorenoEstudiante de Ingeniería Electromecánica“Piensan que porque estudiamos cosas relacionadas con la industria no nos preocupa el medio ambiente y creo que este voluntariado y estas actividades nos sirven demasiado para también formar conciencia ambiental de que no solo es importante estar produciendo en una empresa”Edgar MartínezEstudiante de Ingeniería Industrial