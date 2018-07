2018-07-12 15:59:17 | Agustín Cervantes | La Piedad.

El nuevo refuerzo de los Reboceros dijo que buscará ser campeón con la escuadra michoacana.

Luis Alfonso Rodríguez nuevo refuerzo de los Reboceros de La Piedad declaró hoy jueves que le gusta la idea de ser campeón con la escuadra michoacana.

El jugador recién se coronó monarca de Liga Premier vistiendo la playera del Deportivo Tepatitlán por lo que desea volver a levantar una copa pero ahora en La Piedad.

Reconoció que se armó un grupo con mucha experiencia lo que hará una competencia interna intensa por ser titular.

Además a todo esto se agrega la pasión con la que los hinchas de Reboceros viven los partidos que fue uno de los detalles que lo animaron a venir.

"Es una plaza comprometida con su equipo, apoyan en todo momento incluso fuera, eso me gustó y no dudé cuando me invitaron", expresó el futbolista.

Rodriguez es un jugador de características ofensivas de media cancha para delante, por lo que tendrá la oportunidad de encajar en el sistema del entrenador Héctor Jair Real.