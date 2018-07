VACACIONES

A partir del 25 de julio las escuelas primarias de las delegaciones del Estado de Guanajuato contarán con sistemas de videoseguridad, con el objetivo de reducir y prevenir los delitos en contra de las instituciones educativas, dio a conocer Eusebio Vega Pérez, secretario de Educación del Estado.Con una inversión de 20 millones de pesos se beneficiarán a 80 instituciones educativas en su segunda etapa; en una primera etapa se invirtieron 15 millones de pesos, lo que totaliza un gasto de 35 millones de pesos aproximadamente.“Inhibe (la inseguridad), no digo que resuelva, yo siempre lo he dicho, no resuelve pero algo ha de haber detenido”, comentó Vega Pérez.El Secretario mencionó que los robos a centros escolares han disminuído de manera significativa; no declaró cifras exactas pero indicó que en la temporada vacacional de primavera sólo se repotaron 8 escuelas que sufrieron robos.Para esta temporada vacacional de verano, Eusebio Vega enfatizó que se pedirá a los gobiernos municipales su apoyo para resguardar las escuelas, y reconoció la labor y ayuda de los padres de familia para el cuidado de las escuelas.Vega Pérez agregó que se está gestionando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que al menos una plaza se abrá por escuela para la contratación de veladores.