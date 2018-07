Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Carlos Medina está apuntado como el mero mero para organizar el presente y futuro de nuestro Guanajuato, pero…Todavía no terminaba de anunciarlo Diego Sinhue, el gober electo, cuando se escucharon coros de amigos y no tan fraternos del panista de largo historial político y empresarial, “¡nooooooo!, exclamaron.Si Carlos Medina llega a Iplaneg, el futuro de Guanajuato, comentan propios y extraños, estará sujeto a intereses de cientos de empresas representadas profesionalmente por el panista más conocido del terruño y sus alrededores.Hay otros blanquiazules muy prestigiados sobre todo por su activa participación en la transformación política de León y Guanajuato. Fueron mecenas de los primeros gobernantes panistas.La justicia ciega no distingue colores. Nada menos en León está abierta una investigación por robo de agua en uno de los grandes desarrollos del Cerro Gordo. La denuncia presentada por SAPAL fue confirmada por el procurador Carlos Zamarripa.Y si los colores no pintan en el terreno del Procurador, muy pronto SAPAL recibirá un reembolso de casi 6 millones de pesos equivalentes al robo de agua durante tres años.Hoy sesiona la Mesa Ciudadana de Seguridad que preside la maestra Rocío Naveja Oliva y casi casi podría cantar la de José Alfredo, “La última y nos vamos”.Rocío planea su relevo pero no tiene quién reciba el nombramiento. No hay propuestas en la mesa y los integrantes llevan prisa por proponer un sustituto.El tema se mantiene en el orden del día, pero solo se tocará como uno de los pendientes que tendrá que resolver en las próximas sesiones. Mientras tanto, Rocío debe seguir al frente de los trabajos.Hoy por ejemplo, la Mesa recibe a Bernardo León Olea, comisario de Seguridad en Morelia. Está invitado a la reunión para que hable sobre el éxito de los programas para disminuir los delitos. Sus estrategias han dado resultado en todo Michoacán.Morelia está en la mira de las autoridades estatales y también de León, por ejemplo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha informado más de una ocasión que está recibiendo asesoría de michoacanos para elaborar su plan de seguridad. De los vecinos ha escuchado propuestas y proyectosCarlos Medina también lo había planteado cuando era síndico en el Ayuntamiento de Héctor López Santillana, pero su propuesta no prendió porque sus compañeros suponían que trataba de hacer negocio.León Oleada es politólogo y abogado, además es activista en derechos humanos y es el autor de que en los últimos meses en Morelia descendieran los indicadores de inseguridad. Entre sus principales apuestas está el trabajo ciudadano. Su labor se enfoca en las colonias para después atacar la inseguridad en otros rubros.Además del nombre de Miguel Márquez Márquez se escucha fuerte el de otro guanajuatense que podría dirigir el destino de los panistas: Juan Carlos Romero Hicks.Ex rector de la Universidad de Guanajuato, ex gobernador, ex director del Conacyt y a partir de noviembre ex senador, el 1 de julio fue electo como diputado local por el Distrito IV.El año pasado Romero habló públicamente de sus aspiraciones a la candidatura del PAN a la Presidencia, pero finalmente se sumó al apoyo a Ricardo Anaya. Ya veremos a quién le toca poner orden en el partido en crisis tras la estrepitosa derrota electoral.