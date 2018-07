Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A las peticiones compartidas por industriales de México al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, habrá que sumar la de Enrique González Muñoz, titular de la Canacar nacional.El empresario leonés le expuso al tabasqueño la preocupación de los transportistas por el alto porcentaje de robos que registra en las carreteras de México. Tan solo el año pasado, la administración de costos por el rubro de inseguridad costó al sector más de 90 mil millones de pesos.Ya aprovechando, también le hizo saber la falta de operadores que tiene la industria en México, y le mencionó que una buena alternativa para compensar la situación es otorgar becas a al menos 50 mil jóvenes.En la Cámara de Comercio México-Estados Unidos capítulo Guanajuato confían en que antes de la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia se resuelva la renegociación del TLCAN.Platicando con Sergio Ponce León, titular del organismo, nos menciona que lo más sano es que la negociación sea concluida por la gente del equipo del actual presidente Enrique Peña Nieto, al tener ellos ya el conocimiento de los avances y los pendientes a concretar.Respecto a si hasta ahora han tenido una disminución en sus relaciones comerciales con Estados Unidos, apuntó que por fortuna el dólar sea comportado al margen y continúan las negociaciones entre los socios mexicanos y norteamericanos.En la cámara, sumando México y Estados Unidos, cuentan con 2 mil socios, mientras en Guanajuato son 30 integrantes.Ponce León comentó que la proyección es que tanto Trump como Obrador puedan llevar una buena relación que genere mayor certidumbre entre ambos países.En la columna del martes le compartimos de la inversión de American Axle Manufacturing y el IECA para su centro de capacitación laboral, hoy le contamos que el próximo mes en Salamanca será la inauguración del Centro de Alta Especialidad.Parte de lo interesante, de la inversión de 55 millones de pesos, es que no solamente atenderá al sector automotriz sino también al metalmecánico, petrolero y estudiantes.De acuerdo a Juan Carlos López Rodríguez, titular del IECA , el centro busca aprovechar los recursos humanos para impulsar el desarrollo basado en el conocimiento y la adquisición de habilidades en áreas especializadas, así como formar trabajadores competitivos, creativos y talentosos que puedan satisfacer las necesidades que demandan las empresas instaladas y las que están llegando a Guanajuato.Para concluir le comentamos que en el segundo ranking mundial fDi Ciudades Aeroespaciales del Futuro 2018-2019 aparecen Querétaro, Mexicali y Chihuahua entre las ciudades top con mejor desempeño en el sector aeronáutico.fDi Intelligence, un servicio del Financial Times, el mayor centro de excelencia de fDi a nivel mundial detalla que la cabeza del listado es Singapur, seguido de Londres, Prestwick, Bangalore, Dubai, París, Shangai, Dublín, Santiago (Chile) y Beiging.Para crear el ranking Ciudades Aeroespaciales del Futuro 2018/19, la división de inteligencia fDi del Financial Times recopiló datos utilizando herramientas especializadas de IED en línea, fDi Benchmark y fDi Markets, así como otras fuentes. Se recopilaron datos de 54 ubicaciones en cinco categorías: Potencial Económico, Desempeño, Rentabilidad, Innovación y Atractivo, y Conectividad.Las ciudades obtuvieron un puntaje máximo de 10 puntos por cada punto de datos, que se ponderaron por importancia para el proceso de toma de decisiones de la IED, con el fin de compilar las clasificaciones de las subcategorías.