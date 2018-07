En una reunión privada,porque la gente se los va a reprochar.



"No vayan a salir con sus tonterías porque la gente se los va a reprochar. No estén pensando que es el pueblo sumiso, callado, manipulado de antes, no se equivoquen, es un pueblo muy politizado, lo demostró el primero de julio. La gente va a estar pendiente de todo lo que hagamos, inclusive hasta nuestro comportamiento", dijo.

En un video de la reunión, obtenido por EL UNIVERSAL, el virtual presidente electo exigió no hacer política con el viejo molde de la política tradicional, toda vez que "ese molde se rompió el primero de julio, la gente ya no quiere a los corruptos, falsos, mentirosos que no quieren al pueblo".Ante los gobernadores electos de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; Veracruz, Cuitláhuac García; Chiapas, Rutilio Escandón; Tabasco, Adán Augusto López; además de Miguel Barbosa quien sigue la disputa legal por la elección de Puebla,



"Nada de que el presidente municipal se compró un carro nuevo o se la pasa en festejos y no trabaja, o se volvió prepotente", exigió.



Y puso de ejemplo: "Miren como terminaron los otros partidos, ahí está, se echaron a perder, se corrompieron, y el pueblo los castigó en las elecciones".

En el caso de Puebla, dijo que no se va a tolerar elpero les pidió a ellos seguir con la lucha porque "no es que yo vaya a hacer el plantón en Puebla, no puedo".En una reunión previa con diputados federales y senadores electos,



"El lenguaje de campaña es otro, yo ya de por sí era muy corto y limitado al hablar, ahora se redujo porque ya no puedo utilizar palabras que usaba yo", indicó.



Por ejemplo con "los hombres de negocios más importantes, que estaban en contra nuestra, que yo los llamaba de una manera, salen a decir que van a cooperar y que quieren ayudar en el cambio, ni modo que les diga ‘no les creo y ustedes son eso que les decía yo’".