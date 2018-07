“De inmediato lo golpeó con sus manos y luego tomó un ladrillo y empezó a golpearlo en la cabeza con el ladrillo”, dijo Borjas el miércoles cerca del lugar donde ocurrió la agresión. “Él intentó impedirlo, pero es viejo y bastante débil”.

Rodolfo Rodríguez había salido a caminar cuando fue golpeado la noche del 4 de julio en Willowbrook, un barrio bravo del sur de Los Ángeles.Misbel Borjas, que vive en el área, tomó video de Rodríguez mientras éste estaba sentado en el césped, aturdido y con el rostro cubierto de sangre. El video y una foto que _de acuerdo con Borjas_ muestra a la atacante recibieron mucha atención en los medios y en las redes sociales.No se sabe con certeza si Jones tiene un abogado. Está encarcelada y se le fijó una fianza de 200.000 dólares.Borjas, que dijo haber atestiguado el ataque, indicó que Rodríguez no hizo nada para provocarlo, aunque mencionó que Jones afirmaba que él había chocado contra su hija.Borjas, de 35 años, dijo que Rodríguez fue golpeado unas cinco veces con el ladrillo y que Jones le gritó: “¡Regrésate a tu país!”Dijo creer que el móvil de la agresión fue el racismo, aunque el departamento policial señaló el miércoles que “este no es un incidente relacionado con el odio”. La policía no explicó por qué llegó a esa conclusión.Rodríguez, cuyo rostro aún está lleno de moretones una semana después del ataque, abrazó a Borjas afuera de la casa de él el miércoles y le agradeció su ayuda.