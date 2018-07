Las bebidas 'light' no son buenas para la dieta

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hasta la fecha, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha aprobado seis tipos de edulcorantes artificiales y dos tipos de edulcorantes naturales no nutritivos para su uso en alimentos.La Asociación Americana de Diabetes —el grupo profesional más respetado enfocado en esta condición— recomienda oficialmente los refrescos dietéticos como una alternativa a las bebidas azucaradas. Hasta la fecha, siete municipios han establecido un impuesto a las bebidas azucaradas para desalentar el consumo.Sin embargo, estudios médicos recientes sugieren que los políticos que están interesados en imponer un impuesto a los refrescos, podrían querer incluir a las bebidas dietéticas porque también estarían contribuyendo a la diabetes y a las enfermedades cardiovasculares.La clave de estos edulcorantes, que virtualmente no tienen calorías, es que no se descomponen en azúcares naturales durante la digestión, como la hacen la glucosa, la fructosa y la galactosa, que luego el organismo usa como energía, o se convierten en grasa.Para los diabéticos, teóricamente, estos edulcorantes deberían ser una “mejor” opción que el azúcar. La glucosa estimula la liberación de insulina, una hormona que regula los niveles de azúcar en sangre. La diabetes tipo 2 ocurre cuando el cuerpo ya no responde tan bien a la insulina como debiera, lo que lleva a niveles más altos de glucosa en la sangre, lo que daña los nervios, los riñones, los vasos sanguíneos y el corazón.Sin embargo, en la última década se ha acumulado cada vez más evidencia que estos edulcorantes pueden alterar los procesos metabólicos saludables de otras maneras, específicamente en el intestino.Además, esta respuesta puede exacerbarse por el “desajuste” entre el cuerpo que percibe algo como sabor dulce y las calorías asociadas esperadas. Cuanto mayor es la discrepancia entre la dulzura y el contenido calórico real, mayor es la desregulación metabólica.Los edulcorantes también han demostrado que cambian la actividad cerebral asociada con el consumo de alimentos dulces. Una resonancia magnética funcional, que estudia la actividad cerebral midiendo el flujo sanguíneo, mostró que, comparado con el azúcar regular, la sucralosa, disminuye la actividad en la amígdala, una parte del cerebro relacionada con la percepción del gusto y la experiencia de comer.En conjunto, estos estudios, a nivel celular y cerebral, pueden explicar por qué las personas que consumen edulcorantes todavía tienen un mayor riesgo de obesidad que las que no consumen estos productos.Mientras este debate sobre los pros y los contras de estos sustitutos del azúcar continúa, debemos ver estos estudios de conducta con un grano de sal (o azúcar) porque muchos bebedores de sodas dietéticas —o cualquier persona consciente de la salud que consuma edulcorantes sin calorías— ya tiene los factores de riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión o enfermedad cardíaca.Aquellos que ya tienen sobrepeso u obesidad pueden recurrir a bebidas bajas en calorías, lo que hace que parezca que las gaseosas dietéticas están causando su aumento de peso.Estos resultados indican que los consumidores y los profesionales de salud necesitan verificar nuestras suposiciones sobre los beneficios para la salud de estos productos. Los edulcorantes están en todas partes, desde bebidas hasta aderezos para ensaladas, desde galletas hasta yogurt, y debemos reconocer que no hay garantía que estos químicos no aumenten la carga de enfermedades metabólicas en el futuro.Como médica internista especializada en prevención general y salud pública, me gustaría poder decirles a mis pacientes cuáles son los verdaderos riesgos y beneficios si beben una soda dietética en lugar de agua.Pero incluso si las consecuencias negativas de los sustitutos del azúcar no influyen en nuestra política impositiva, por ahora, al menos la comunidad médica debería ser honesta con el público sobre lo que puede perder o ganar, consumiendo estos alimentos.