Carne de caballo, una alternativa para tu salud y tu bolsillo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por motivos culturales, en nuestro país es común el consumo de carne de res, pollo o cerdo, pero no de caballo. Sin embargo,Pedro Hernández Briano, coordinador del área de Producción de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia(UAMVZ) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en coordinación con Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL),Siendo un tema de controversia, el doctor en ciencias biológicas y experto en sistemas de producción explicó a la agencia informativa del Conacyt las razones y condiciones en que recomienda el consumo de este tipo de alimento.No obstante, en los lugares certificados para su venta pasan por medidas de control estrictas y comprarla en estos sitios no representa ningún riesgo a la salud. De hecho, el índice de exportación en estos establecimientos es alto. México, China y Estados Unidos son los países con mayor índice de producción de caballos, y aunque en el territorio nacional es legal su comercialización no es común su consumo. Aproximadamente 70 por ciento de la carne que se exporta proviene de caballos importados de Estados Unidos.Además, diseñan modelos matemáticos para predecir el rendimiento y la calidad con base en características físicas del animal previo al sacrificio.En ese caso, detalló, es enviado para ser sacrificado con fines de producción de carne. Para el académico, es importante que las personas sepan que la carne de caballo que se procesa y comercializa en establecimientos de Tipo Inspección Federal en el país no representa ningún riesgo sanitario.