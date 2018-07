Encuentran cuerpo en estado de descomposición sobre carretera

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los hechos fueron reportados por algún vecino de la zona al sistema de emergencia 911 alrededor de las 8:30 de la noche de este jueves, por lo que al lugar se trasladaron Elementos del Mando Único de Seguridad Pública, quienes confirmaron la presencia del cuerpo de un hombre de complexión robusta y de aparentemente unos 35 años.El sujeto vestia una playera cafe, pantalón de mezclilla de color negro y quien a simple vista no se le encontraron huellas de violencia, al parecer tenía varios días en el lugar debido al estado de descomposición que presentaba y el cual no ha sido identificado.Al lugar se presentaron peritos de la Subprocuraduría de Justicia de la Región "C" para recabar los primeros indicios y aunque no se detectaron huellas de violencia en el occiso, no se descarta que se puedan localizar, por lo cual fue trasladado por el Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia, para determinar la causa de la muerte.