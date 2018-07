Después de salir del lugar subió a un Infiniti negro y lo conservó por dos semanas (hasta que acabó su tiempo de renta).

Aún sin darse cuenta, la canadiense llevó el Infiniti de vuelta al alquiler y se quejó porque el auto estaba sucio y tenía unos palos de golf en la cajuela.

"Esto no es algo que se ve todos los días, pero es algo que podría suceder"



"Nunca debe dejar su llave en el vehículo, y siempre recuerde cerrar con llave las puertas antes de alejarse de su automóvil".

Una mujer en Canadá sufrió un episodio vergonzoso al tomar accidentalmente un auto ajeno en el estacionamiento de un centro comercial. Para su buena suerte sólo se quedó en esa situación y no fue arrestada.Al parecer, pasó mucho tiempo en el centro comercial y tuvo problemas para recordar cómo era el auto que había rentado, un Nissan Sentra negro.El dueño real del Infiniti asumió que el auto fue robado, ya que el hombre dejó su llave de proximidad dentro, y dio aviso a la Policía. Pero no pudieron dar con el auto, pues casualmente atravesó la ciudad varias veces.El gerente del lugar esperaba el Sentra, el cual encontraron rápidamente en el centro comercial.El hombre no presentó cargos pues él y la Policía lo tomaron con humor., dijo la portavoz de la Policía de Cornualles, Stephanie MacRae.