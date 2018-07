Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Suenan algunos nombres en 'una lista de recorte de personal' en Televisa.Al parecer muchos están a punto de ser notificados de que ya no laborarán en la empresa.Uno de los nombres es el de, bajo el argumento de que no dio los resultados esperados con su actuación en 'Me declaro culpable', a la que le quitaron 30 capítulos porque no tuvo la audiencia que se esperaba.Hay otros nombres, como el de Nathalie Lartilleux, productora, y Ariel Miramontes 'Albertano' (porque no pudo con el paquete del Mundial).Como relata TVNotas, tampocoles dio buenos resultados como actor;puso pausa a su carrera porque ya sabía de su salida, ypiensa en retirarse antes de que 'lo retiren'.Hay varios personajes en la cuerda floja y al parecer ya incluso hay fecha de salida para muchos de ellos.Con información de TVNotas y Pásala.com.mx