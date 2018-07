Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Denis Patar (Gustave Kervern) es viudo, tiene dos trabajos, muchas deudas y, por lo mismo, no se preocupa lo que debería por sus hijas, la excéntrica adolescente Janine (Héloïse Dugas) y la hiperactiva con vocación de luchadora Mercredi (Fanie Zanini) que, además, vive infestada de piojos.Los Patar no forman, pues, una familia perfecta aunque ellos se la pasan muy bien, pues Denis, un antiguo militante de izquierda, se comporta con sus hijas más como un desmadroso hermano mayor que como su padre.El problema es que el Estado francés no piensa lo mismo, así que entra en escena la trabajadora social Séverine (Camille Cotin), quien obliga a Denis a asistir a un "curso para padres", so pena de perder a sus dos hijas. ¿Qué cree usted que sucederá?Si el lector ha visto unas cuantas películas, ya se imaginará por dónde va Una Familia muy Peculiar (Cigarettes et chocolat chaud, Francia, 2017), ópera prima de la editora convertida en cineasta Sophie Reine.Estamos ante un convencional pero edificante melodrama que aboga por la tolerancia y la pluralidad: no todas las familias son iguales y qué bueno que así sea. Más aún: los problemas no se resuelven siguiendo una receta escrita por alguien más.El inevitable sentimentalismo de la historia se ve atemperado por la simpatía de las dos chamacas y por el evidente rapport entre ellas y el protagonista, un eficaz Gustave Kervern en el papel del buenazo y agobiado páter-familia.Un último detalle: David Bowie y sus canciones son otro elemento de la cinta, aunque sea bastante arbitrario. No importa: cualquier pretexto es bueno para volver a escuchar "Life on Mars".