Considerado uno de los mejores cineastas de la historia,cumpliría 100 años el 14 de julio., tiene como tema principal Un verano con Bergman, en celebración por su centenario.El festival de casa, se realizará del 20 al 29 de julio en San Miguel de Allende y Guanajuato Capital.Además,, así que, échales un ojo y disfruta de otro tipo de cine en León.Det Sjunde Inseglet. Suecia, 1957Beng Ekerot, Max von Sydow, Gunnar Björnstrand.Tras regresar de las Cruzadas, un caballero se encuentra en la playa para jugar una última partida de ajedrez con la Muerte. En este juego metafórico, descubre el sentido de la vida.Las imágenes de la cinta retoman las ilustraciones religiosas de la iglesia en la que su padre, un clérigo protestante, oficiaba servicios religiosos. Se dice que Bergman se inspiró en las obras de época filmadas por Akira Kurosawa para realizar esta película. Es considerada una de las mejores cintas en la historia del cine por el British Film Institute.Ansiktet. Suecia, 1958.Max von Sydow, Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand.Cuando la caravana del mago y mentalista Albert Emanuel Vogler llega a un pueblo, es precedida por las expectativas creadas por sus poderes sobrenaturales. Sin embargo, un médico y el jefe de Policía del lugar creen que se trata sólo de trucos, por lo que piden una función previa. Lo que verán allí los hará dudar para siempre.Está ligeramente basada en el relato Magic, escrito por G.K. Chesterton. El personaje del mago Albert Vogler está inspirado en el cineasta Ingmar Bergman, en tanto que el antagonista, Vergerus, está basado en el crítico Harry Schein. El protagonista dice su primera frase hasta pasada más de una hora del inicio de esta cinta.Jungfrukällan. Suecia, 1960.Max von Sydow, Birgitta Pettersson, Gunnel Lindblom.Suecia, siglo 14. La hija de unos poderosos terratenientes es brutalmente violada y asesinada por un grupo de pastores que, por un vuelco del destino, van a la casa de los padres a pedir comida y techo. Allí les espera la más cruel de las venganzas.Ganó el Óscar y el Globo de Oro a la Mejor película extranjera. La trama de la cinta está inspirada en un poema popular sueco de la Edad Media. La novelista sueca Ulla Isaksson fue la responsable de la adaptación del material original en el que se basa el filme. La escena de la violación, una de las más fuertes de la película, desató una fuerte polémica entre los críticos de la época, quienes la consideraban innecesaria.Hostsonaten. Francia, Reino Unido, República Federal Alemana, Suecia, 1978.Ingrid Bergman, Liv Ullman, Lena Nyman.Charlotte Andergast es una famosa pianista que, tras años de alejamiento, se reencuentra con sus hijas Eva y Helena, quien tiene un padecimiento mental. Los reproches aumentan de tono mientras la noche avanza.Aunque no tenía nada qué ver con ella, algunas partes de la trama parecían estar inspiradas en la vida de Ingrid Bergman, por lo que era difícil para ella concentrarse en el filme. Fue la última película de la famosa actriz, a quien le diagnosticaron el cáncer que terminaría con su vida durante el rodaje.Smultronstället. Suecia, 1957.Victor Sjöström, Bibi Anderson, Ingrid Thulin.Isak Borg es un renombrado médico que, a sus 87 años de edad, es convocado a una ciudad cercana a Estocolmo para recibir un reconocimiento. Su trato frío lo ha alejado de todo el mundo. A pesar de ello, decide realizar el trayecto acompañado de su nuera, y junto a ella se encontrará a personajes que le recuerdan su propia vida.El libreto de esta cinta fue escrito por Ingmar Bergman mientras estaba convaleciente en un hospital. El cineasta sueco señaló que se le ocurrió el argumento del filme al pensar en la posibilidad de poder abrir una puerta y remontarse a su infancia.Gycklarnas afton. Suecia, 1953.Ake Grönberg, Harriet Andersson, Anders Ek.Albert Johansson es el dueño del Circo Alberti, un espectáculo itinerante prácticamente quebrado por el que abandonó a su mujer e hijos. Ahora casado con la joven Anne, regresan a su pueblo natal, donde Johansson se encuentra con su ex mujer.Publicitada como una película erótica llamada La Noche Desnuda, en realidad se trata de uno de los primeros thrillers que pone énfasis en la figura femenina. Algunos de los rasgos estilísticos más característicos de Ingmar Bergman fueron presentados en esta cinta. La forma en la que los personajes de Bergman sufren diferentes humillaciones en esta cinta hizo que recibiera críticas mixtas en su época.Fanny och Alexander. Francia, República Federal Alemana, Suecia, 1982.Pernilla Allwin, Bertil Guve, Ewa Fröling.La familia Ekdahl, dedicada al teatro, vive en una colorida casa en la campiña sueca. Tras la muerte de Oscar, el padre, la mamá contrae nupcias con un obispo protestante, por lo que la familia debe abandonar su hogar para vivir en un oscuro edificio religioso.En su momento, fue la película más cara y larga en la historia del cine sueco: duraba 5 horas y 48 minutos, y costó unos 6 millones de dólares. Bertil Guve, el pequeño protagonista de la cinta, dejó la actuación tras este trabajo y se convirtió en un doctor en economía.Viskningar och Rop. Suecia, 1972.Harriet Andersson, Liv Ullman, Ingrid Thulin.Agnes vive en la campiña sueca y está muriendo de cáncer, por lo que es visitada por sus hermanas. Sin embargo, a medida que sus síntomas empeoran, los reproches y remordimientos familiares se incrementan.El uso extenso del rojo en la cinta, que cautivó a críticos como Roger Ebert y Mark Cousins, era explicado por Ingmar Bergman como una exploración del alma, que consideraba un órgano de distintos tonos encarnados. Este filme estuvo nominado al Óscar a la Mejor película.Personna. Suecia, 1966.Liv Ullman, Bibi Andersson, Margaretha Krook.Elisabeth Vogler es una actriz que, aunque parece sana, no puede hablar. Alma es una joven enfermera que llega para auxiliarla. Poco a poco, las identidades de Alma y Elisabeth quedan tan unidas que es imposible distinguir dónde acaba una y comienza la otra.El legendario cineasta soviético Andrei Tarkovsky consideraba a esta cinta su favorita. Parte del libreto de esta película, inspirada en una obra de teatro de August Strindberg, fue escrito mientras Ingmar Bergman se recuperaba de una doble neumonía en un hospital sueco.Såsom i en Spegel. Suecia, 1961.Gunnar Björnstrand, Ingrid Thulin, Max von Sydow.Karin regresa con su familia luego de pasar un tiempo en un hospital psiquiátrico. Allí debe enfrentarse a la desesperación de su esposo y su padre, pues ella cree ser visitada frecuentemente por Dios.Ganó el Óscar a la Mejor película extranjera. Es la primera cinta de la Trilogía de la Fe de Ingmar Bergman, complementada por Luz de Invierno y El Silencio. Fue la primera película rodada por Bergman en la isla de Fårö, a la cual el cineasta se mudaría posteriormente. También recibió una nominación al Óscar al Mejor guión original.