Detectan falta de bienes tras la salida de la ex Tesorera Municipal

Durante el proceso de entrega-recepción por parte de la ex Tesorera municipal Irma Mandujano García, la Contraloría detectó la falta de bienes muebles.El Contralor Municipal, Juan Manuel Valdés Fonseca, indicó que el proceso de entrega-recepción en la Tesorería, se realizó el pasado 29 de junio.Y que se tienen 15 días hábiles, para hacer alguna aclaración, entre ellas se encuentran unas cuestiones de inventarios, aunque se está dentro del plazo para hacer las precisiones correspondientes.precisó.El contralor municipal señaló que está mal integrado el anexo del inventario, información que se turna al área de Control Patrimonial para atender el tema de los resguardos.En consecuencia se está viendo si algunos de los bienes ya estaban dados de baja, y que quizá no estén actualizados los resguardos.Acerca de la cantidad de bienes que faltan, el contralor comentó que no se ha informado la cantidad, ya que el tema lo está atendiendo el área de Control Patrimonial.Resaltó que más información sobre la entrega-recepción, se podrá dar a conocer en un periodo de unos 15 días.Avanza entrega-recepción.Sobre el tema de entrega recepción de la administración está avanzando, para ello se dio una capacitación a directores y personal que estará de enlace.indicó.El Contralor Municipal indicó que para este viernes se tiene programada una capacitación, para los capturistas quienes estarán llenado documentos.concluyó.