Las 100 mejores canciones del Rock

En 2011 la revista Rolling Stone se dio a la tarea de convocar a compositores, productores, músicos y personalidades para crear un jurado que elegiría las mejores canciones de toda la historia.

La canción más antigua que figura en el listado es "Rollin' Stone", de 1948, interpretada por Muddy Waters, que se ubica en el puesto 459. Mientras que la más reciente es "Hey Ya!" de OutKast, lanzada en 2003, en el puesto 180; la única canción que no está en inglés es "La bamba" de Ritchie Valens.

Los artistas con más canciones en el ranking son:

- The Beatles, 23 canciones.

- The Rolling Stones, 14 canciones.

- Bob Dylan, 12 canciones.

- Elvis Presley, 11 canciones.

- The Beach Boys y Jimi Hendrix, siete canciones.