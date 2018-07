Lo que debes saber sobre el Día Mundial del Rock

Este 13 de julio se celebra el Día Internacional del Rock, para conmemorar el 33 aniversario del Live Aid, una iniciativa del actor y músico Bob Geldof, que sirvió para ayudar a combatir la crisis humanitaria que vivían Etiopía y Somalia.

El concierto “The live-aid”, organizado por Bob Geldorf -vocalista de la banda Boomtown Rats-, se llevó a cabo de manera simultánea en Filadelfia, Estados Unidos y Londres, Inglaterra, con el propósito de recaudar fondos para la gente que vive en la miseria en África.

La fecha quedó inmortalizada anivel mundial por lo que significó en la historia.

Fue en 1983 que Geldof se preocupó por saber qué pasaba en Etiopía, así que decidió hacer un viaje a África Oriental y conocer, en concreto, lo que sucedía en ese país y en Somalia.

Gracias a la ayuda de Midger Ure, cantante de Ultravox, el actor logró contactar a grandes y reconocidos artistas europeos de la época, quienes aceptaron participar de manera voluntaria con Band Aid, y en 1984 grabaron el tema “Do they know it’s Christmas?” con los mismos fines, mientras que los músicos americanos colaboraron con "We Are The World".

Bandas como Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros se dieron cita ese día.

Debido a la importancia del concierto, que reunió a las bandas y a los solistas más importantes del mundo en pos de un fin humanitario, se estableció el 13 de Julio como Día Internacional del Rock.