Da SAPAS mantenimiento a válvulas en la ciudad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPAS) dan mantenimiento adecuado a los registros donde se encuentran instaladas las válvulas que distribuyen el líquido a diversas zonas del municipio.Este viernes en un recorrido se pudo constatar que los empleados llevan a cabo labores constantes para garantizar un digno servicio de agua potable, de acuerdo a las indicaciones que tienen directamente del área que los representa.En las calles Narciso Mendoza y Estadio (aun lado de donde era tienda Ley), fue donde este viernes se trabajó desde temprana hora para reparar una de esas válvulas que distribuyen el agua en esa parte de la ciudad.Se toman en cuenta aquellas válvulas que tienen más tiempo de servicio por lo que, primero se hace una valoración de su estado y en caso de que requiera trabajos de mantenimiento, no se demoran.Y es que, los problemas más comunes en estos registros son que hay pequeñas fugas, que en caso de no atenderse con el tiempo requerido, posteriormente cuestan más tiempo para dejarlas en buenas condiciones y obviamente es más costoso.Pese a que el hecho que las válvulas estén en condiciones no al 100 por ciento trabajo significa que el líquido llegue a los usuarios con calidad mala, pero sí se requiere evitar que sucedan esas posibilidades.Los empleados destacaron que por lo menos se atienden de 2 a 3 casos diarios, pero el mismo día quedan solucionados, ya que es uno de los puntos que la Dirección del Sapas recomienda para garantizar un buen servicio a la ciudadanía.