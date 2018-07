Al 'Chapo' Montes no le intimida sus nuevos compañeros

2018-07-13 09:59:49 | LUIS GERARDO LUGO | León, Guanajuato

Al ‘Chapo’ no le asusta la llegada al León de jugadores que pudieran mandarlo a la banca.

El ‘Chapo’, espera poder mantener un nivel que lo lleve de vuelta al Tri. Foto: Staff.



Luis Montes nunca se le quitará lo entrón. Él mismo lo dice. Chaparrito y todo, pero no sacará la pierna cuando se trate de pelear por el balón.

Recibió ocho amarillas en el Clausura 2018 por meterle de más a la fuerza, pero supo controlar sus ímpetus para no verse pintado de rojo. Ni tardo ni perezoso afirma que no cambiará su carácter dentro del campo, que no le pidamos eso.

Al ‘Chapo’ no le asusta la llegada al León de jugadores que pudieran mandarlo a la banca y ocupar su lugar en el campo, por el contrario, se aferra a mejorar lo hecho en el pasado torneo donde se consolidó como el mejor asistente para gol de la Liga.

El creativo de los Esmeraldas tiene varias espinitas clavadas y hará todo lo posible por desenterrarlas para que no duelan más en la piel de La Fiera, como el no calificar y ver la Liguilla desde el televisor. O como no ser considerado para el Tri.

Tal cual su dorsal, le eché diez ‘toritos’ como balones al cuerpo, unos los bajó de pechito, otros los regresó de primera intención, unos más los mandó directo a la puerta y en otros remató de chilenita.

Este es el ‘Chapo’ Montes, un tipo que, dice, tomará el estandarte de líder cuando sea necesario y el de obrero en el campo cuando se trate de correr y sudar por el bien del equipo leonés.

Temporada 13 para el León en Primera División desde el ascenso… ¿de buena o mala suerte?

“Para mí no existe la mala suerte con los números si uno trabaja en la cancha, cada quien hace su destino”.

El torneo pasado completaste 15 partidos y jugaste en 16… ¿te ves titular indiscutible?

“Mi objetivo siempre es sumar todos los minutos, pero eso no depende de mí, el técnico es el que decide y nosotros estamos para apoyarlo y respetar sus decisiones”.

Tres goles en el torneo de Liga anterior… ¿vas por cuatro, cinco, seis?

“Cada torneo en lo personal trato de mejorar lo que hice el anterior. Nunca me conformo”.

Aquino, Yairo, Leo López, Walter… ¿competencia interna o sociedad en el campo?

“Los jugadores que llegaron van a ayudar mucho, hay muchas variantes para el Profe (Díaz) y eso es bueno para la competencia interna y para el bien del equipo”.

Lugar 13 en la tabla general en la última Liga… ¿ahora entre los primeros ocho o los primeros cuatro?

“Tenemos claro que este torneo tenemos que calificar, es feo no estar en la Liguilla y verla desde la casa".

Sin Liguilla en el torneo anterior… ¿ahora cuartos, semifinales o final?

“Todos pensamos en la Final, pero hay que ir paso a paso ver cada partido como eso: una Final”.

Ocho asistencias y fuiste líder del torneo pasado… ¿entonces no extrañaremos a Elías Hernández?

“Elías era parte importante en el equipo, pero para eso llegaron jugadores nuevos. Además, somos once los que jugamos y cualquiera puede poner el pase de gol o hacerlo, lo importante es que el equipo gane”.

Selección Nacional… ¿regresarás?

“Claro, es uno de mis objetivos, tengo que trabajar en la cancha para ligar eso”.

Muchas amonestaciones en el torneo anterior, ocho… ¿ahora más tranquilo o igual de entrón?

“Soy una persona de carácter y a veces es mejor terminar una jugada antes de que termine en gol en contra, hay que manejar eso y siempre voy a ser así, entrón, porque si no después dicen que uno no tiene carácter”.

Referente del León desde el Ascenso… ¿hoy líder en la cancha o un humilde obrero del balón?

“Pienso que las dos. Trato de que el equipo juegue, pero a la vez ser un líder cuando el equipo lo necesita en los momentos difíciles y trato de estar ahí para mis compañeros”.