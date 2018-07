¡Quieren más rally en León!

2018-07-13 10:10:32 | REGINA YÉPEZ | León, Guanajuato

Benito Guerra le tiene gran cariño a nuestras terracerías. Foto: Regina Yépez.



Un total de 12 tripulaciones en tres categorías distintas estarán participando en la edición 2018 del Rally del Bajío, tercera fecha del Campeonato Mexicano de Rally que luego de 10 años de ausencia, regresa a León.

“Me da gusto que regrese este campeonato a Guanajuato, aquí tenemos las mejores terracerías y estaban desaprovechadas, sólo las utilizamos en el Mundial. Qué bueno que regresa el Nacional y ojalá sea un buen Rally”, dijo Benito Guerra, quien participará en esta ocasión como team manager.

Los tramos de La Estancia, El Brinco, Arperos, La Yerbabuena y Duarte, serán algunos de los utilizados en la justa que iniciará el viernes con la arrancada inaugural (a las 7 de la noche) en Altacia, sitio que, con el objetivo de atraer a la afición, albergará también la Súper Especial el sábado.

El estacionamiento del centro comercial, al mediodía y después a las 5 de la tarde, también será escenario de dos etapas en esta competencia que pese a las lluvias que han causado estragos en la terracería, no contempla por ahora modificaciones en la ruta, según declaró el director del Rally de Bajío Diego Retama.

Quien agregó que en esta fecha está en disputa el primer lugar del campeonato en el Grupo 1, el cual pelean Ricardo Cordero y Pancho Name, los dos pilotos más rápidos del evento.

“Creo que pese a la presencia de Cordero y Name, el nivel (de la competencia) no es bueno pero tenemos pilotos rápidos, de ahí hay un brinco y es una oportunidad para buscar más pilotos de punta, que arriesguen para garantizar un espectáculo, eso podría darle empuje al Nacional para que tengamos más aficionados disfrutando de la competencia”, señaló Guerra.