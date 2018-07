Tribunal de Justicia pide suspender proyecto City Park

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (TJA) ordenó al Municipio de León acatar de inmediato la suspensión de obra del proyecto City Park en la zona del Parque Los Cárcamos.El 11 de julio pasado la 4ta. Sala del TJA emitió un nuevo acuerdo y le exige acatarlo en tres días.“Toda vez que a la fecha no existe manifestación alguna por parte de las autoridades demandadas del acatamiento a la suspensión concedida en auto 20 de junio de 2018, se requiere a las autoridades demandadas: 1) Director General de Gestión Ambiental de León, y 2) Directora deRegulación Ambiental de León, para que en el término de 3 días informen y acrediten las medidas tomadas a efecto de dar cumplimiento a la medida cautelar antes mencionada., establece el Acuerdo.Aunque el Ayuntamiento ya notificó a los desarrolladores de City Park que hay una orden de suspensión de obras por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, las obras no han sido suspendidas ni el Municipio los ha obligado, pues no saben quién lo debe hacer ni qué trabajos abarca, declaró Felipe de Jesús López Gómez, secretario del Ayuntamiento.Así que esperarán a que se les diga si la suspensión abarca lo establecido en el permiso para trabajos preliminares ya dado a los desarrolladores por parte de Desarrollo Urbano.explicó.Por su parte, el regidor del Partido Verde (PVEM), Gerardo Fernández González, pidió ayer en el pleno del Ayuntamiento instruir a las dependencias que corresponda que se realicen los trámites jurídico administrativos correspondientes a fin de suspender las obras definitivamente.Esto para cumplir con la resolución acordada por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, que ordenó esta suspensión en base a una demanda presentada por la Asociación de Vecinos del Parque Los Cárcamos en contra de diversos actos administrativos de las Direcciones de Gestión y Regulación Ambiental, entre éstos el resolutivo de impacto ambiental.señaló Gerardo Fernández.El Artículo 27 menciona que “las autoridades, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán emplear, en el orden que se establece, los siguientes medios de apremio:I-.Apercibimiento.II.- Multa equivalente al monto de diez a doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria.III.- Requerimiento al superior jerárquicto de la autoridad obligada al cumplimiento de un mandato en el caso del Tribunal o Juzgados; yIV.- Auxilio de la fuerza pública.En caso de que persista el incumplimiento que dio origen al medio de apremio, la autoridad dará vista al Ministerio Público”.