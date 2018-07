Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El gober electo, Diego Sinhue Rodríguez, manda una señal de certidumbre con dos nombramientos claves: el panista Luis Ernesto Ayala, a Gobierno; y el economista Héctor Salgado para Finanzas.La llegada del Alcalde interino -que deja el encargo el lunes- a la Secretaría de Gobierno, será un relanzamiento de una dependencia que Diego percibe debilitada. Es regresar al poder tras el trono.En Finanzas el irapuatense Salgado Banda presume buenas cuentas en el ISSEG. Es un economista de perfil técnico, no político. No sólo está obligado a administrar bien, sino con transparencia y resultados.Durante campaña Diego Sinhue comentó más de una vez que la Secretaría de Gobierno, sin querer queriendo, con el paso del tiempo, perdió su fuerza al interior y al exterior del Gobierno Estatal. Muy cuidadoso evitó etiquetar a algún funcionario, o a los gobernadores, como responsables de eso, pero dejó en claro lo que quería: una dependencia y un titular con todo el poder que hoy no cuenta. Punto.Por ejemplo el diálogo con el Congreso del Estado y con los partidos políticos, aunque para ello hay una Subsecretaría de Vinculación Política en la Secretaría de Gobierno, que hoy comanda el exdiputado panista Martín López, es una chamba que desde hace rato está en la cancha de Juanita de la Cruz, quien como Coordinadora de Gestión Gubernamental opera como “bombero” para lo que el Góber necesite.También está el tema de la coordinación del gabinete, o el brazo derecho del Gobernador, encargo que para algunos asume más su secretario particular, Ricardo Narváez, aunque tampoco se mete en broncas, mucho menos en la política de seguridad en donde el ‘dúo dinámico’ Álvar-Zamarripa dicta el rumbo. La antesala con Diego para resolver lo importante será Luis Ernesto Ayala, y nadie, pero nadie más.Luis Ernesto tiene experiencia como Alcalde, pero también como Secretario de Estado en Desarrollo Económico y en la Gestión Pública, conoce Guanajuato, le atribuyen mano firme y capacidad política. Aunque, en un cargo como ese, no siempre se trata de imponer, sino de negociar, y muchas veces, de ceder. El gran reto para el panista es enviar señales al mismo tiempo de autoridad pero también de conciliación.Un asterisco en el perfil de Ayala Torres es que, como primero Síndico, viene de ser Presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública en una Administración en la que se disparó la violencia. No obstante Diego echa mano del panista para tomar el liderazgo de su cacareado “golpe de timón” para revertir los índices de inseguridad y violencia que azotan a Guanajuato. Ganas ya le vimos que las trae.De la llegada de Héctor Salgado a Finanzas tampoco nadie levantó la ceja, ya era un secreto a voces. El ISSEG a su mando se fortaleció. La presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Guanajuato, Paola Vázquez, lo felicitó al ser uno de los socios de esta agrupación.El mayor signo de interrogación en los nombramientos es la próxima titular de la nueva Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz. Su mérito es haber sido Regidora y Diputada Federal por Puebla (compañera de Diego en San Lázaro), sus resultados en materia ambiental no los sabemos, su currículum nada nos revela y ayer se aventaron la puntada de que cero preguntas.Para Diego era importante una funcionaria ajena a Guanajuato para que no estuviera contaminada de intereses y no le tiemble la mano para ordenar el desarrollo urbano, hasta ahí suena lógico. Lo que no sabemos es si la Licenciada en Ciencias de la Educación, que apenas está cursando la Maestría en Gestión Energética y Medio Ambiental, tenga los tamaños para la enorme deuda en el tema. Ojalá que así sea.En Comunicación Social Diego opta por un perfil administrativo y no un periodista de carrera. Angélica Aguilar llegó ayer a la presentación con cara de asustada, acostumbrada al trabajo tras bambalinas en esa área. El mensaje que se pretende enviar parece ser el de primero orden en la casa.El leonés Mauricio Hernández Núñez, curtido en la izquierda de la Ciudad de México, Secretario de Formación Política del CEN de Morena, será el coordinador del Gobierno Federal en Guanajuato. La senadora electa de casa, Malú Mícher, celebró en sus redes el nombramiento y se puso a las órdenes.Otra de las áreas en las que el alcalde que ya regresa, Héctor López, alista un relevo es la Dirección General de Comunicación Social, se va Emmanuel Cortés, llega Jorge Cano, quien tiene trayectoria en la Cámara de la Industria del Calzado (CICEG), en el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso y viene de acompañar al panista en su segunda campaña por la Presidencia Municipal. Ya se veía venir.La Universidad de Guanajuato abanderó a 281 estudiantes que viajarán al extranjero.200 a través de una beca de movilidad de arranque versión Texas y Canadá promovidas por el Instituto de Finanacimiento e Información para la Educación (Educafin), que consiste en una estancia corta para actividades académicas y culturales; y otros 81 son por el Programa de Movilidad Internacional de la UG, que viajarán a países como Alemania, Bélgica, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Suecia, etc.