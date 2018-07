Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La generación 2014-2018 de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa egresó este viernes; lo que tuvo que ser un día de celebración, se convirtió en un remolino de emociones. En la explanada del centro educativo, esta mañanaEn la celebración de egreso, donde no hubo padrinos de generación,La generación de recién egresados quedó incompleta cuando apenas iniciaban con sus estudios. La noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en menos de 10 horas, asesinaron a tres estudiantes: Julio César Ramírez, Daniel Solís y Julio César Mondragón Fontes,Como hasta ahora se ha documentado, otros 42 fueron desaparecidos por la Policía de Iguala y hombres armados.De acuerdo con uno de los pocos dirigentes sociales que asistieron, algunas de las razones por las que los papás no llegaron es que no querían toparse con una cruenta realidad: no ver a sus hijos vestidos de traje azul recibiendo sus documentos que los acredita como normalistas.En la celebración,con el grito de "Justicia", que fue una palabra que se repitió muchas veces. "Justicia, por los tres asesinados y los 43 desaparecidos, para Aldo que está en coma".Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César Mondragón Fontes, exigió justicia por el asesinato de su sobrino, pero también pidió la presentación de los 43 estudiantes.Este viernes terminó un ciclo: