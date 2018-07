'El Bronco' llama idiotez a idea que propuso AMLO

"Es más burocracia, le está dando chamba a aquellos que le ayudaron en la política", dijo hoy el Mandatario.

"Creo que no es necesario, él debe coordinarse con los Gobernadores, debe haber un respeto del centro a los estados, como los Gobernadores respetan a los Alcaldes, imagínate que yo ponga un representante del Gobernador en cada municipio.



"Es una idiotez eso, a mí me parece una verdadera idiotez".



"Una de las razones por las que no acudí a la Conago es esa, no creo que sea un elemento de contrapeso del Presidente", expuso.



"La Conago es un club de tobi, nunca ha resuelto nada, y creo que la parte importante del Presidente es reunirse con cada uno de los Gobernadores".



"Porque suena más a procónsules que a coordinadores estatales de programas", comentó.



"Él ofreció conducirse con respeto a los Gobernadores, o sea, cambiar la actitud que había venido teniendo durante la campaña e iniciar una nueva relación, y yo creo que eso es de celebrarse si se concreta realmente los hechos", señaló.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

el sistema de coordinadores que el virtual Presidente electo,, busca implementar en el País., la coordinadora federal sería la ex candidata al Senado, Judith Díaz.Rodríguez dijo que por eso, en parte, no asistió a la reunión que López Obrador tuvo ayer con los integrantes de laMomentos después,aclaró que estaría de acuerdo con el sistema, siempre y cuando signifique la eliminación de las delegaciones federales que existen en las entidades.que si es un cargo adicional para coordinar a los delegados, no está de acuerdo.informó que en la reunión de la Conago pidió al virtual Presidente Andrés Manuel López Obrador transparentar y acabar con la discrecionalidad en la asignación de recursos federales a los estados, como los de saneamiento financiero.Además, le solicitó cuidar que los coordinadores estatales no se conviertan en procónsules.El Mandatario panista dijo que le planteó revisar la creación de los coordinadores estatales del Gobierno federal, donde le hizo saber lo que estas figuras, a lo largo de la historia de México, agregó, han representado en términos de suplantación de la soberanía de los estados.En un comunicado, el Gobierno del Estado señaló que Corral afirmó que el próximo Presidente de la República se comprometió a revisar ambas situaciones, pero en lo referente a un nuevo pacto fiscal federal de momento no estaba interesado.Mencionó que en la reunión de los Mandatarios se tocaron temas de manera muy general.Agregó que él planteó sus preocupaciones que tienen que ver con el Pacto Fiscal Federal, "que es literalmente del siglo pasado", así como de la discrecionalidad con la que se manejan muchas partidas federales que en realidad, apuntó, se constituyen como el principal mecanismo de control político del Gobierno de la República hacia los estados.