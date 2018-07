Johnson & Johnson deberá pagar más de 4 millones de dólares a 22 mujeres por ocasionarles cáncer por el uso de su talco

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

. Un jurado en Saint Louis (Missouri) ordenó a lay 17 de ellas no son de Missouri, un Estado donde los tribunales suelen ser muy receptivos a este tipo de demandas colectivas. El veredicto se conoció tras cinco semanas de testimonios de expertos de las dos partes. Mark Lanier, abogado de las mujeres, acusó a J&J de “encubrir durante más de 40 años evidencias de la existencia de asbestos en sus productos”.En su defensa utiliza el argumento de que el talco es un producto seguro y libre de asbestos.", valora Bart Williams, abogado de J&J.En un veredicto anterior en Los Ángeles, la compañía fue condenada a pagar 417 millones a una mujer. Era el más alto hasta ahora pero aquel fallo fue apelado con éxito por la compañía. "Se impuso la ciencia", añade Williams. También otro en Missouri, donde la multinacional tiene en curso varias apelaciones pendientes de resolver. J&J anunció de inmediatico que recurrirá este último también, porque el juicio estuvo plagado de errores.“Cada veredicto contra J&J que salió de este tribunal que ha ido al proceso de apelación fue revertido y los múltiples errores presentados en este juicio fueron peores que los de los anteriores proceso que fueron apelados con éxito”, asegura la multinacional, al tiempo que su abogado recuerda que pasó algo similar con los implantes de silicona. Hay una reciente decisión del Tribunal Supremo que pone, además, límites a este tipo de demandas.El talco es un mineral que se encuentra muy próximo al asbestos en el proceso de minado. No en todas las demandas se vincula el cáncer de ovario con esta sustancia cancerígena, de hecho las tácticas de los abogados fueron cambiando. Pero en este último juicio, los abogados argumentaron que se mezclaron en el proceso de minado y después fue imposible de separar. J&J lo negó con rotundidad y explicó que su proceso de purificación garantizar que está limpio.. “Si J&J insiste en vender el talco, entonces debería etiquetarlo con una seria advertencia”, añade. Considera que las pruebas que utiliza la compañía no permiten detectar las fibras de asbestos.Los títulos de Johnson & Johnson, que decidió batallar caso por caso, perdían cerca de un 2,5% tras conocerse el veredicto. Actualmente hay más de 300 demandas pendientes en California y más de 4.500 por el resto de EE UU. El uso del asbestos está prohibido desde hace décadas en gran parte de los países por su elevada toxicidad y a que la fibra es potencialmente cancerígena.Los estudios realizados hasta la fecha sobre el vínculo entre el polvo de talco y el cáncer no son concluyentes. La American Cancer Society señala en este sentido que alguno detectaron un pequeño riesgo de que pueda elevar los riesgos de contraer la enfermedad, pero hay muchos otros que no pudieron probarlo. J&J argumenta por este motivo que no tiene necesidad de advertir a los consumidores. "No nos vamos a dejar intimidar", concluye Williams.