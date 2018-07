Roban nómina a mano armada en San Francisco

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Apunta de pistola se roban el dinero destinado al pago de nómina de una empresa en San Francisco del Rincón; los asaltantes son captados por el video de seguridad.El robo fue al mediodía de ayer, sobre el bulevar Aquiles Serdán, en la Zona Norte de la ciudad, colindante con el Fraccionamiento El Paraíso; los ladrones aprovecharon el momento en que se abrió la cochera para ingresar a las oficinas, amagaron al personal y luego huyeron con el maletín en el que se encontraba el dinero.De acuerdo al material que circula en redes sociales, y a la investigación que se hizo por parte de seguridad, fue a las 12 del día cuando llegó el vehículo en el que circulaba la empleada de la empresa.Justo detrás de este auto, se observa un sedán, marca Nissan, negro, sin placas, con cristales polarizados, que circula a baja velocidad siguiendo al primer vehículo, y en los registros de otra cámara, se detecta que detienen la marcha apenas pasando la mencionada cochera.Los asaltantes descienden del auto, uno del lugar del copiloto y otro de la parte trasera; mientras que el conductor vuelve a arrancar.Estas dos personas se aproximan a la cochera, y para entrar antes de que cierren las puertas, se aprecia el momento en que corren.Los asaltantes llevan puestas cachuchas, y al parecer antes de ingresar se llevan las manos a la cintura, en donde tenían las armas de fuego.Lo ocurrido al interior de las oficinas no se publicó en video o imágenes, sin embargo se informó que la empleada fue amagada, y que le quitaron el maletín en el que se presume llevaba el dinero que se había retirado de una institución bancaria y que sería el pago de la nómina.Mientras que se apuntó a manera de amenaza contra otra de las empleadas del lugar, que coincidió en el área de estacionamiento al momento en que entraron los ladrones.Al momento de huir, lo hacen nuevamente en el auto negro, con rumbo a la Zona Centro de la ciudad, ya que se dijo que cruzaron el bulevar Juventino Rosas.Además de la crisis nerviosa de las personas que fueron amagadas, no se indicó que hubiera lesionados a consecuencia del asalto.Una vez que se notificó a seguridad sobre el robo, se implementó un operativo de búsqueda, sin embargo no se logró ubicar a los responsables.Se indicó por parte de seguridad que el tiempo de respuesta no tardó, sin embargo el reporte se hizo luego de que los afectados verificaron el material en las cámaras de seguridad.