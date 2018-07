“Hemos venido llevando el protocolo, de manera inicial yo mandé directamente oficios de colaboración con entidades federativas, se comparte lo que es su media filiación, código genético y mandamos un exhorto muy particular al estado de Jalisco, donde como se sabe ella hizo una llamada en donde refería que estaba en Guadalajara”, declaró Zamarripa Aguirre.



“El Procurador habla de una llamada telefónica, jamás ha existido, existen muchos mensajes, pero sería interesante de dónde obtiene el dato; me preocupa como asesor que el titular de la Procuraduría de Justicia, que es quien encabeza las investigaciones, esté desinformando, habla de una llamada, entonces nos está ocultando información a los asesores jurídicos.

“En vía de réplica nosotros instamos a la Procuraduría a que si existen elementos o datos de prueba como los que menciona el Procurador, sería interesante que nos los dejara ver”, expresó el abogado.



“Nos dijeron que no tenían impresiones a color, se las pedimos por correo y es tiempo que no nos llega”, dijo.



“Creo que está mal informado (el Procurador de Justicia) por su área de comunicación, dos meses y medio después de que intervenimos nosotros presentamos una excitativa de justicia, eso el 14 junio.

“Diana Lizeth desapareció el 23 de marzo. Sólo pedimos que se haga una aplicación adecuada de los protocolos, tres meses después se subieron los datos en el Banco Nacional de Personas Desaparecidas, eso hasta el 15 junio, para ellos estuvo desaparecida en esa fecha”, aseguró.



“Son detalles que le está fallado a la Procuraduría de Justicia, dicen que a Diana la tiene ubicada en Guadalajara, eso sería fabuloso, que la ubicaran con vida, es lo que todos queremos, si existe un dato de prueba sería bueno que el Procurador lo precisara, porque nada de lo que dice es cierto”, finalizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La familia de Diana Lizeth Fernández Prieto a través de sus abogados desmintió al procurador Carlos Zamarripa Aguirre: la joven no llamó desde Guadalajara.Diana, de 29 años, no ha sido vista desde el 23 de marzo que llegó a su casa del trabajo, el funcionario aseguró el martes que está confirmado que después de su desaparición ella hizo una llamada telefónica desde la capital jalisciense.El abogado Jorge Alberto Portillo aseguró que en la carpeta de investigación 35271/2018 no hay ningún dato que compruebe que Diana Lizeth hizo la llamada.Añadió que siguen esperando que se les entregue una impresión a color del patrón del perfil genético, porque les dieron una en blanco y negro.Jorge Alberto Portillo agregó que consiguieron que se hiciera un segundo cateo en la casa en la que vivía Diana Lizeth por un mandato judicial, no fue por iniciativa del Ministerio Público.El abogado instó a las autoridades a informarles las pruebas que tienen de que Diana está ubicada.