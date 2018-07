El triunfo de AMLO ha generado grandes expectativas

[email protected]

…Y esto es peligroso… si no se cumplen las promesas hechas, esto se puede convertir en un desencanto y decepción generalizada lo cual es muy peligroso para el país…y México ya no está para sufrir más desilusiones…Hay dos promesas básicas e irrenunciables que esperamos todos que se cumplan: acabar con la corrupción y la inseguridad. La primera es un cáncer venenoso que corroe todo el cuerpo social y amenaza con destruirlo…si antes no acabamos con ella. Y para mejorar la seguridad va a crear la Secretaría de Seguridad Pública. La inseguridad es una promesa que se debe cumplir, porque ya el pueblo dijo un rotundo ¡ya basta! Son dos de las principales razones por las que votó el pueblo abrumadoramente a favor de AMLO. Hasta ahorita va bien Obrador y ya parece ser que está trabajando para cumplir sus promesas. Por ejemplo, la descentralización de las Secretarías de Estado; va a presentar una iniciativa de ley para bajar a la mitad el sueldo y privilegios de los legisladores y altos funcionarios para que nadie gane más que el presidente de la República. A ver si esto lo cumple con los ministros de la Corte que tienen sueldos criminales de 600 mil pesos mensuales. O sea cuatro veces más que el presidente de la República. ¿Pues que se creen? ¿Que ellos son intocables y pueden ganar sueldos de jeques árabes? ¿Qué ellos pueden constituirse en una isla en donde son como semidioses que ven al pobre pueblo desde el Olimpo y ganan sueldos estratosféricos que el mexicano común quizá, ni en toda su vida lo ganaría?En relación a la representación proporcional de legisladores no dice nada Obrador. Debe quitarse esta sobrerrepresentación legislativa. Y en cuanto a los delegados federales, está muy bien que se supriman a todos y nada más quede un delegado federal en cada una de las entidades federativas. Y en cuanto a la derogación o abrogación de la reforma educativa, debe examinarse más a fondo esto. Está bien que se le hagan modificaciones pero la evaluación magisterial debe seguir ¿o que queremos maestros no debidamente preparados que no impartan a los alumnos educación de calidad? Esta es precisamente una de las asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país, que no hay la educación de calidad que debemos tener. ¿O que va a seguir tolerando las marchas y huelgas de los maestros si no se les cumplen sus demandas que benefician a sus espurios intereses del sindicato y no a los de los educandos? ¿Va a tolerar que se sigan vendiendo, por parte del sindicato, las plazas al mejor postor y que el requisito es quién da más, y no quien la merece porque está mejor preparado?Otra de las propuestas es la eliminación del Fuero a todo nivel. Considerar como Delito Grave la corrupción de servidores públicos, el robo de combustible y el fraude electoral. La revisión o abrogación (esperamos que esto último suceda) del Decreto, del malévolo de Peña Nieto, de la privatización del agua. La revocación para la consulta de revocación de mandato del presidente de la República en tres años; la eliminación de la burocracia excesiva, etc…En relación a la promesa de no subir los precios de la gasolina, pues ya la incumplió, porque antes de llegar al poder ya dijo que si la va a subir en la misma medida de la inflación. Todos sabemos, parece ser que más que él, que el que la gasolina esté arriba de los precios internacionales es porque el gobierno cobra 7 pesos por litro en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) si se le bajara siquiera unos tres pesos, la gasolina se abarataría en la misma cantidad y en lugar de 18 pesos el litro costaría 15 y en esa misma proporción se abaratarían los costos, lo que incrementaría el consumo interno y el nivel y calidad de vida.Esperemos por el bien de México que las promesas que hizo en su campaña electoral se cumplan…POSDATA UNO.-La graduación de mi hija Lucerito de la preparatoria del colegio Marista, ayer sábado, termina con un ciclo muy importante en su educación. La felicito por este logro. Es la última de mis tres hijas y me siento muy orgulloso de su dedicación al estudio y a su superación tanto personal como educativa. También me siento muy orgulloso de mis otras dos hijas, Dulce y Rosita quienes se han superado mucho en su vida profesional y personal.POSDATA DOS.- Una rectificación de la sentida pérdida de mi buen amigo Manuel Bribiesca quien se nos adelantó. Yo escribí que era ingeniero agrónomo y no, era Médico Veterinario Zootecnista o MVZ. Aprovecho esta oportunidad para exponer su gran humanismo y deseo vehemente de ayudar a los demás. La verdad dejó un gran hueco en la sociedad celayense, guanajuatense y de todo el país. Que en Paz Descanse.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio