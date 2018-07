“Vasos medio llenos o medio vacíos”

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Uno de los temas que ha llamado la atención en estos primeros 15 días posteriores al avasallador triunfo de Andrés Manuel López Obrador, es la desaparición de los delegados estatales de las secretarías de estado y el nombramiento del: “Coordinador estatal de programas de desarrollo”, en donde un representante por estado, del gobierno federal, suplirá las funciones de enlace con los gobiernos estatales.Para ponernos en contexto, antes señalo un tuit en donde con ingenio decían: “México es el único país donde se cuestionan las decisiones de un Presidente que todavía no es Presidente.”, continúo: cuando escuché la propuesta de los coordinadores estatales, lo primero que vino a mi mente fue el ahorro en burocracia que tendría el país, me explico: de siempre me ha llamado la atención la duplicidad, cuando no competencia, entre las delegaciones federales y las secretarías estatales, ello a pesar del pacto federal que define la soberanía estatal, es decir, la independencia en maneras, formas y presupuestos para administrar cualquier estado de la unión, en donde el gobierno estatal, con un gobernador electo a la cabeza, no depende del Presidente de la República; de la forma como un Presidente municipal electo, no depende del gobernador. ¿Entonces?, si el gobierno estatal es autónomo, ¿qué hacen las delegaciones del gobierno federal en los estados?, desde mi punto de vista y al margen de cuestiones jurídicas, detalles y excepciones: ¡Duplicar!, ¡Enredar! y ¡Competir! por el control ciudadano para darle al Presidente y a su partido una base electoral que le deba favores y le dé poder, como una forma de control federal al margen de la constitución, para mermar el poder de los gobernadores, compitiendo, con la ventaja del presupuesto federal, en el establecimiento de políticas y la prestación de servicios públicos que el gobierno estatal oferta a través de las secretarías de estado. En otras palabras, burocracia, intervención e ineficiencia. Esto se ve fácilmente en los padrones de beneficiarios de programas sociales, en donde cada quién, gobierno estatal y gobierno federal y eventualmente cada gobierno municipal tienen el suyo. También en la aplicación de programas donde vemos a los funcionarios federales ofertando paquetes de gallinas a los “pobres”, mientras el gobierno estatal y los gobiernos municipales hacen lo propio, compitiendo con el famoso: “¿Quién da más?” y llegando a despropósitos como el que una familia reciba dos o tres “paquetes de apoyo” (duplicando o triplicando sin control), ya que cada nivel de gobierno, corrompiendo, le da uno. Lo mismo respecto a criterios para definir pobreza o zonas prioritarias y no se diga en cuestiones educativas donde los criterios estatales no empatan con los federales creando servicios y calidades diferenciados entre las escuelas del estado y las de la federación, no solo en asuntos presupuestales y administrativos, sino hasta en políticas educativas, calidad y cuestiones sindicales.Es por ello que veo con buenos ojos la propuesta del Presidente electo, que en mi opinión, no compartida por las mayorías, da más independencia y control a los gobiernos estatales, ya que deja de competir el gobierno federal con el estatal y obviamente, de duplicar políticas, servicios y esfuerzos, lo que además del ahorro, deja de corromper a los ciudadanos que viven de las dadivas gubernamentales que reciben de instituciones y funcionarios a cambio de favores electorales… Lo sé, no me chupo el dedo, también corremos el riesgo que los coordinadores del gobierno federal se conviertan en un poder paralelo (casi dictatorial) que, apoyado en la fuerza del presupuesto federal, puede competir con el democráticamente ganado en las urnas por los gobiernos estatales... Ante la alternativa de seguir con el desmadre que vivimos en México, como ciudadano afectado, me inclino por el cambio y la prudente necesidad de espera a que el nuevo gobierno empiece a funcionar, para tomar una posición de apoyo o critica en función de resultados, que sin duda tendrán el riesgo de corrupción y abuso característico de nuestra clase política y gobernante, pero también la oportunidad de mejora que oferta esa parte buena y generosa que tenemos todos los seres humanos que tenemos una conciencia y reconocemos nuestro propio valor, lo que nos impide corrompernos por cacahuates. Conclusión: Viendo vasos medio llenos, mi total apoyo a Diego Sinhué como gobernador de Guanajuato y al Peje como Presidente de la República y siendo vigilante, voy a esperar que ambos empiecen a gobernar poniendo mi granito de arena como ciudadano para que todo salga bien, mientras ¡Sin ingenuidad!, cuido desde mi trinchera ciudadana que no se pierda el rumbo… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.