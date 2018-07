Eugenio Derbez ¡por fin habla! sobre posible embarazo de Alessandra

"¿Qué creen? Estoy muy emocionada por esta gran noticia #UnoMásEnLaFamilia"



"No estaba enterado que pronto habría 'uno más en la familia'... No sé de qué se trata, se los juro que yo tampoco sé de que se trata (...) Le mandé un mensaje a mi mujer (para saber) de qué se trata esto de que viene alguien en camino, se lo acabo de preguntar. Me mandó una respuesta de audio, pero no se los puedo poner porque no será algo que no pueda decir. Pero les juro que yo tampoco sé que de se trata".



"Un bebé no es. A parte que no he tenido tiempo, así que más le vale que no esté embarazada. Bebé no es".



"A raíz de que nació me volví a enamorar de la paternidad, estoy enloquecido. Lo único que pienso es llegar a casa, tengo que estudiar, pero cuando mi hija me dice 'vamos a jugar' lo dejo todo y me voy a jugar con ella. Me enamoré de la paternidad y si me aventaría otro hijo".

Alessandra Rosaldo escribió un tuit y 'enloqueció' a sus seguidores y a otros tantos en redes, y ahora Eugenio aclara la situación.La cantante escribió, y de inmediato se supuso que se trataba de un nuevo bebé.Por lo anterior, Eugenio aclaró los rumores con un mensaje.Y cómo no iban a emocionarse los seguidores por la noticia de un nuevo bebé, si Aitana y Kailani, las más jóvenes de la familia de Eugenio, son la sensación y la ternura en las redes.Pero el actor y comediante al final dijo que no se trata de un bebé.¿Pero podría haberlo en un futúro cercano?, esto dijo:Con información de La Verdad Noticias y TVNotas.