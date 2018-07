'Eso y más'.

Salma Hayek

"Al principio fue muy difícil, fueron terribles, yo estaba hecho un desastre, después no me dio tiempo de asimilarlo, entré a una depresión, regresé a una etapa de rebeldía".

"Yo pensé que toda esa magia que tenía mi papá se la había llevado, que su muerte había absorbido toda la magia de mi vida y la había dejado muy vacía (...) a la llegada de mi hijo me di cuenta de que esa megia no se la llevó mi padre, sino que me la heredó a mí y e smi trabajo ahora heredársela a mi hijo".