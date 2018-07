“Las bubs si son compradas... esas no crecen”

“Si es lo ÚNICO que me he operado por eso mismo, lo demás lo he logrado a base de mucho esfuerzo!”.

NEVER GIVE UP Una publicación compartida de Yanet Garcia (@iamyanetgarcia) el 14 Jul, 2018 a las 9:26 PDT



“Las personas que NO son capaces de hacer algo te dirán que tu tampoco puedes. Cree en ti todos los días y trabaja fuerte para conseguirlo y te aseguro que SI ES POSIBLE LLEGAR. Solo es cuestión de TIEMPO. Enfócate en ser tu mejor versión en todos los aspectos, no escuches a las demás, solo escucha a tu corazón y ve por ello. Bonito sábado”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Yanet García, 'la chica del clima' que hace su propio ambiente bastante 'candente' en las redes, compartió una foto comparativa sobre cómo lucía hace uños años, antes de operarse y entrarle al 'gym' con todo.No especifica la fecha, pero se le ve modelando por una pasarela, sin tanta curva que luce en la foto de al lado, y que le han hecho llover 'likes' en las redes sociales, relata Las Estrellas., le escribió una usuaria, alejandra.gar.9, en Instagram, y la conductora respondió:La conductora se defendió también de los comentarios negativos que le han hecho, con el siguiente mensaje: