"No me lo había planteado así hasta que lo has dicho. Estaba bastante tranquilo y cómodo hasta que lo has dicho", bromeó.



"Lo hago porque tú eres es el que aparece anunciado más grande en el cartel", le dijo Will en alusión al póster de "Live It Up", antes de compartir su opinión.

"He visitado este país en varias ocasiones. La primera vez fue cuando hice Yo Robot, hace 14 o 15 años. Siempre me resulta especial venir a un país con tanta historia. Estados Unidos es un país en pañales. Somos muy jovencitos cuando uno visita un país con gran historia", mencionó.



"(Nelson) Mandela una vez me dijo cuán importante es viajar, ver y tocar a las personas", explicó.

Will Smith se robó el show durante la conferencia de prensa que dio en el estadio Luzhniki de Moscú para hablar sobre el espectáculo de medio tiempo que ofrecerá el domingo en la final de la Copa Mundial Rusia 2018.El actor contagió con su energía a los asistentes, los hizo reír con su buen humor y hasta le pasó la pelota a Nicky Jam y a Era Istrefi, quienes estarán con él.Y eso que aún no salta a la cancha en la final para interpretar "Live It Up", la canción del Mundial.Cuando la presentadora le preguntó cómo se sentía al saber que cantaría ante 78 mil personas, el rapero estadounidense se apuntó el primero de muchos goles.Cuando le pidieron sus impresiones sobre Rusia, Smith le pasó la pelota a Nicky Jam.Cuando el "Príncipe del Rap" entró en la sala, antes del ensayo oficial en la cancha del Luzhniki, gritó a todo pulmón los nombres de los países de los representantes de prensa. No pudo faltar "México".Este es el video oficial de "Live It Up", la canción del Mundial, para ir 'calentando motores'.