"Caminaban hacia el meet and greet cuando él dijo: 'Nos conocimos hace cinco años en el 'Red Tour', y entonces...", dice el texto que acompaña las imágenes.



"¡Quiero darle a mi novia la propuesta de sus sueños! Ayúdenme a compartirlo para que Taylor pueda ver esto. Sé que Taylor puede hacer esta noche inolvidable", dice el tuit de Anthony que por supuesto funcionó.

Durante un meet and greet de uno de los shows de Taylor Swift en Philadelphia, un fan le pidió matrimonio a su novia y la cantante ¡fue una emocionada testigo del momento!En fotografías que la intérprete de Shake it Off compartió en su cuenta de Instagram, se aprecia cómo ella se muestra sorprendida y emocionada cuando el novio le propone matrimonio a su chica de rodillas...Según información de la revista Teen Vogue, el novio, llamado Anthony, abrió una cuenta de Twitter en junio para planear la sorpresa a su prometida, Stephanie, buscando ayuda para que la artista estuviera presente durante el momento.Anthony demostró su felicidad luego de que su novia le dijera que sí con otro tuit en el que afirma que los sueños se volvían realidad.Con información de Agencia Reforma