Mexicanos hacen historia en atletismo

“Soy feliz como fue la caminata. Ha sido realmente buena, exactamente lo que esperaba. Esto era una competencia estratégica y tenía mucho combustible al final de la competencia”, dijo González, quien no se vio afectada por las altas temperaturas. “Éste era tiempo perfecto para mí.”

#Atletismo #histórico, 2 oros para #México en el Campeonato Mundial Sub 20 con Alegna González en marcha 10000 metros y con Roberto Vilches en Salto de Altura con marca de 2m23, nuestro país nunca había ganado está prueba en esta categoría. ¡Felicidades! #OrgulloMéxico pic.twitter.com/uApU4gEfb3 — Alfredo Castillo (@ACC_Castillo) July 14, 2018



“Espero mejorar cuando vaya a la universidad en Estados Unidos el próximo mes. Es emocionante para mí. Espero estar en Tokio, espero alcanzar los 2.35 metros e incluso conseguir quizá una medalla, ¿por qué no?”.

El cronómetro señalaba poco más de 40 minutos pero el cansancio no se reflejó en las piernas de la, quien apretó el paso, rebasó a sus rivales más cercanas yque se llevan a cabo en, justa en la que también brilló, de apenas 19 años,y demostró tener no sólo talento y una buena preparación física, sino también una buena estrategia para encarar la prueba. La joven estabay, pese al cansancio, supo dosificar fuerzas para cerrar con un registro deMéxico, Turquía y Ecuador compartieron el podio en marcha | Foto: EspecialAsí, la mexicana obtuvo un, mientras quey lase quedaron con la plata y el bronce respectivamente., compartió el primer lugar con el, ambospero no consiguieron sobrepasar los 2.25, por lo queAntonio Merlos y Roberto Vilches, oro en salto de altura | Foto: MarcaRoberto tiene la vista fija en losEl mexicano superó los 2.23 metros de altura | Foto: Marca