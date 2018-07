Detenidas cerca de 200 concesiones por falta de pago

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cerca de 200 concesiones para locatarios de Mercado Hidalgo, Embajadoras y Ex Estación del Ferrocarril han estado detenidas por más de 3 años, presuntamente por la deuda que algunos comerciantes tienen por el permiso de uso de suelo, señaló el Síndico Marco Antonio Carrillo Contreras.argumentó.Pese a que esta situación radica desde que que inició la administración, Marco Carillo, quien es presidente de la Comisión de Mercados, justificó el retraso por los cambios de directores que se han hecho al interior de Servicios Públicos Municipales.mencionó.Así mismo minimizo los problemas de mercados argumentando que Servios Públicos Municipales tiene otros problemas más importantes que atender como la recolección de basura.argumentó.Aunque el síndico es el presidente de la Comisión de Mercados, mencionó que durante estos tres años no ha recibido algún informe sobre el estatus de la deuda que reservan los locatarios para poder entregar estas concesiones.justificó.Y dado que sólo faltan tres meses para que la administración termine, el problema podría ser heredado a la siguiente mientras que el encargado de mercados no haga un informe completo sobre el número de comerciantes que carecen de una concesión y el adeudo que se tiene., finalizó.