Detienen a guía turístico no acreditado durante operativo sorpresa

En un operativo sorpresa realizado por la Policía Turística, personal dela Dirección de Turismo y de Fiscalización, para verificar que los promotores turísticos tuvieran los permisos, capacitaciones y pagos correspondientes, se logró la detención de un guía no acreditado, una caseta clausurada y el decomiso de 6 blocs de boletos para recorridos con estudiantinas.Los operativos se hicieron en la entrada de la ciudad, en al caseta ubicada cerca de la carretera de cuota, donde se ubicó cinco promotores y un guía local acreditado de los cuales tres portaban su credencial 2018 vigente.El segundo punto fue en la caseta de la entrada túnel Enredaderas, donde se ubicó dos promotores, uno con su acreditación vigente, pero el otro se dio la fuga cuando vio la presencia de la policía, dándole alcance metros más adelante, el mismo no contaba con acreditación, al cual anteriormente ya se le habían dado indicaciones. Por lo que se le arrestó y se trasladó ante el juez calificador en turno. Y la caseta fue clausura por parte de personal de Fiscalización.El detenido responde al nombre de Cristian, de 24 años, con domicilio en Trasversal del Carrizo.Los blocs de boletos para asistir a eventos de estudiantinas que no contaban con el sello del SAT fueron decomisados en varios puntos de la ciudad.