Continúa impune homicidio de ex diputado, ayer cumplió cuatro años su asesinato

Al considerar que sus demandas de justicia no han sido cumplidas porque continúa impune el asesinato del ex diputado local delJorge Andrés Hernández Ramírez, integrantes de organizaciones civiles demandaron esclarecer este crimen ocurrido hace cuatro años.De esta forma lo establece el documento firmado por la asociación Unidad en Defensa de Todos Nuestros Derechos, que agrega que las comunidades circunvecinas a Tlalzintla, de donde era originario el ex legislador; no pueden dejar en el olvido el asesinato.Hernández Ramírez fue parte del Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriente ().El ex legislador fue asesinado a balazos el 13 de julio de 2014 cuando subió a su camioneta que estaba estacionada sobre la calle Sur Uno de la colonia Jericó de Huejutla. Los hechos quedaron asentados en la averiguación previa 5/III/665/2014.Las autoridades detuvieron en marzo de 2015 a quien presuntamente era el autor material de la muerte del exlegislador, sin embargo un año después, octubre de 2016, al no contar con pruebas suficientes que lo involucraran fue exonerado por el juez penal de primera instancia del distrito judicial con cabecera en Huejutla.Hernández Ramírez integró la LX Legislatura del Congreso de Hidalgo junto con María Estela Rubio Martínez, Napoleón González Pérez y Arturo Sánchez Jiménez.