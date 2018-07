Registran 34 asaltos en autobuses en cinco meses de 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Miles de pasajeros de autobuses foráneos tienen que soportar una serie de anomalías en el servicio de transporte y, además, estar a merced de la inseguridad.Un gran número de personas hace uso de camiones de servicio público para trasladarse, cuyos operadores pueden hacer paradas en cualquier sitio y no entregar boleto de seguro de viajero.Además de conducir con música a todo volumen, hablando por teléfono e incluso enviando mensajes por celular; asimismo, realizan competencias con choferes de otras líneas.Personas que tienen necesidad de viajar de Tulancingo a Pachuca y viceversa, así como a la Ciudad de México, afirmaron que es un martirio abordar los autobuses económicos.“Hace como 15 días asaltaron a los pasajeros de un Tizayuca y, como ya es costumbre, ninguno quiso formular la denuncia en el Ministerio Público”, dijo Gonzalo Vera, comerciante.Añadió que en esa unidad viajaba un familiar al que le quitaron su cartera con dinero y un celular, pero a otros, unos estudiantes, los dejaron sin nada, hasta les robaron sus computadoras portátiles.“Es común que los choferes de autobuses de segunda clase no entreguen boletos a los usuarios y si llega uno a accidentarse no hay forma de hacer válido el seguro de viajero”, opinó Jaime López.Señaló que los asaltos en esos vehículos son muy frecuentes, principalmente por falta de presencia policial.El usuario solicitó que las autoridades de Transporte resuelvan la problemática que perjudica a mucha gente y pidió que se obligue a los concesionarios a implementar medidas de seguridad y que los operadores no incurran en tantas anomalías.De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Gobernación, de enero a mayo de 2018 en Hidalgo se han registrado 34 asaltos en unidades de transporte foráneo en los diversos municipios de este estado.Gran número de los robos con violencia se han perpetrado en las carreteras Tulancingo-Pachuca y Pachuca-Ciudad de México.Los 34 asaltos reportados solo son parte de los robos a pasajeros, aunque se presume que ocurren más debido a que agraviados y choferes no interponen denuncias.